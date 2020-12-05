СК возбудил дело после убийства редактора газеты в Тульской области

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Следственный комитет России завёл уголовное дело после убийства главного редактора районной газеты «Знамя» Узловского района Тульской области Сергея Ванеева, сообщает ТАСС.
СК возбудил дело после убийства редактора газеты в Тульской области
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Личность подозреваемого установлена, им оказался 27-летний знакомый потерпевшего», — говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления.

Ванеев был обнаружен убитым днём 5 декабря в доме в городе Узловая.

«Подозреваемый, находясь по вышеуказанному адресу в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим причинил ему ножевое ранение грудной клетки», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 16-летний подросток признался в убийстве бабушки.

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