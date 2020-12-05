СК возбудил дело после убийства редактора газеты в Тульской области

Следственный комитет России завёл уголовное дело после убийства главного редактора районной газеты «Знамя» Узловского района Тульской области Сергея Ванеева, сообщает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Личность подозреваемого установлена, им оказался 27-летний знакомый потерпевшего», — говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления.

Ванеев был обнаружен убитым днём 5 декабря в доме в городе Узловая.

«Подозреваемый, находясь по вышеуказанному адресу в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим причинил ему ножевое ранение грудной клетки», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 16-летний подросток признался в убийстве бабушки.