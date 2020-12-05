В Петербурге 16-летний подросток признался в убийстве бабушки

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге 16-летний подросток признался в убийстве своей 71-летней бабушки. Об этом информирует пресс-служба городского управления Следственного комитета. 
В Петербурге 16-летний подросток признался в убийстве бабушки
  • РИА Новости

«3 декабря в квартире одного из домов, расположенного по проспекту Юрия Гагарина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 16-летний подросток нанёс телесные повреждения, повлёкшие смерть своей бабушки», — заявили в ведомстве.

По данным СК, женщина 1949 года рождения скончалась на месте происшествия.

Отмечается, что подозреваемый сам пришёл в полицию и сообщил о совершённом им преступлении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России.

Ранее в Саратове задержали подозреваемую в убийстве женщины и ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить