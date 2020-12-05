В Петербурге 16-летний подросток признался в убийстве бабушки
- РИА Новости
«3 декабря в квартире одного из домов, расположенного по проспекту Юрия Гагарина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 16-летний подросток нанёс телесные повреждения, повлёкшие смерть своей бабушки», — заявили в ведомстве.
По данным СК, женщина 1949 года рождения скончалась на месте происшествия.
Отмечается, что подозреваемый сам пришёл в полицию и сообщил о совершённом им преступлении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России.
Ранее в Саратове задержали подозреваемую в убийстве женщины и ребёнка.