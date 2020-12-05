Инфекционист дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России продолжится рост числа случаев заболевания коронавирусом до Нового года.

«То, что будет количество расти заболевших, это да, это не зависит ни от чего, до Нового года будет расти, ничего с этим не сделаем. Может быть, и после Нового года в некоторых регионах», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, рост заболеваемости идёт по синусоиде, это связано с количеством тестирования.

«И эта синусоида уже на протяжении двух месяцев стабильная, стандартная. Если мы посмотрим на кривую пологую за всё это время, мы увидим, что рост заболеваемости идёт, но он идёт не по экспоненте, а потихонечку», — уточнил Тимаков.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» назвал условие повторного заболевания коронавирусом.

5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса.