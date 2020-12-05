Инфекционист дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России продолжится рост числа случаев заболевания коронавирусом до Нового года.
Инфекционист дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«То, что будет количество расти заболевших, это да, это не зависит ни от чего, до Нового года будет расти, ничего с этим не сделаем. Может быть, и после Нового года в некоторых регионах», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, рост заболеваемости идёт по синусоиде, это связано с количеством тестирования.

«И эта синусоида уже на протяжении двух месяцев стабильная, стандартная. Если мы посмотрим на кривую пологую за всё это время, мы увидим, что рост заболеваемости идёт, но он идёт не по экспоненте, а потихонечку», — уточнил Тимаков.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой» назвал условие повторного заболевания коронавирусом.

5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить