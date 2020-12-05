Врач назвала условия для отказа в вакцинации от коронавируса

Главный врач московской городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала, кому будет отказано в вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

По её словам, перед вакцинацией врач проводит осмотр пациента.

«На предвакцинальном осмотре доктор уточнит, какие есть заболевания, например, онкология. Когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим», — цитирует её РИА Новости.

Также к вакцинации не будут допущены пациенты, у которых будут выявлены признаки острого респираторного заболевания. Шиндряева уточнила, что данным пациентам предложат прийти на вакцинацию после выздоровления.

5 декабря в столице на базе городских взрослых поликлиник начали работать кабинеты вакцинации от коронавируса.

Получить вакцину можно будет ежедневно с 08:00 до 20:00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперёд.

4 декабря ФАН сообщало, что Минпромторг России высказался о планах по выпуску вакцины «Спутник V» от коронавируса.