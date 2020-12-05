В Минобороны России рассказали о разминировании территории в Карабахе

В Министерстве обороны России заявили, что российские миротворцы разминировали в общей сложности почти 50 га в Нагорном Карабахе.

«Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности вокруг опор линий электропередачи вдоль дороги Шуша — Лысогорский. Очищено 4,8 га территории и 2,5 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 35 взрывоопасных предметов», — цитирует заявление ТАСС.

Вместе с этим в оборонном ведомстве уточнили, что всего инженерные подразделения в Нагорном Карабахе «разминировали почти 50 га местности, 17 км дорог, обнаружили и обезвредили около 1150 взрывоопасных предметов».

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе не реже двух раз в год.

10 ноября в Минобороны заявили, что Россия отправляет в регион 1960 миротворцев и 470 единиц техники.