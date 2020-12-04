Метро Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь

Короткая ссылка
Метро и наземный транспорт Санкт-Петербурга не будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи из-за пандемии коронавируса.
Метро Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь
  • РИА Новости

«Работа общественного пассажирского транспорта в ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021 и в ночь с 6 на 7 января 2021 года будет организована в соответствии со штатным режимом работы без организации дополнительного транспортного обслуживания в ночное время», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы городского комитета по транспорту.

2 декабря стало известно, что власти Санкт-Петербурга ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января.

Также губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить