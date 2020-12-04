Метро Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь
- РИА Новости
«Работа общественного пассажирского транспорта в ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021 и в ночь с 6 на 7 января 2021 года будет организована в соответствии со штатным режимом работы без организации дополнительного транспортного обслуживания в ночное время», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы городского комитета по транспорту.
2 декабря стало известно, что власти Санкт-Петербурга ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января.
Также губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны.