Метро Петербурга не будет работать в новогоднюю ночь

Метро и наземный транспорт Санкт-Петербурга не будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи из-за пандемии коронавируса.

«Работа общественного пассажирского транспорта в ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021 и в ночь с 6 на 7 января 2021 года будет организована в соответствии со штатным режимом работы без организации дополнительного транспортного обслуживания в ночное время», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы городского комитета по транспорту.

2 декабря стало известно, что власти Санкт-Петербурга ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января.

Также губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны.