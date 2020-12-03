Власти Петербурга объяснили введение ограничительных мер на Новый год

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин прокомментировал введение ряда новых ограничительных мер в городе на Новый год.
Власти Петербурга объяснили введение ограничительных мер на Новый год
  • РИА Новости

«Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году. Поэтому мы, в общем-то, снижаем туристическую привлекательность города и говорим гостям: «Давайте позаботимся о вашем здоровье, о здоровье ваших детей и о здоровье жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», — цитирует Интерфакс Елина.

2 декабря стало известно, что власти Санкт-Петербурга ввели запрет на посещение музеев, театров и концертов с 30 декабря по 10 января. Также губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в городе с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны.

Комментируя данные решения, Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге ужесточат ограничительные меры, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

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