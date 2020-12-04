В музее-заповеднике «Царицыно» выявлены нарушения мер по профилактике коронавируса

В Москве Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в музее-заповеднике «Царицыно», среди сотрудников зафиксировано несколько случаев заболевания.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

В ходе проверки было установлено, что не были представлены документы о техническом обслуживании и эффективности работы системы вентиляции и не созданы условия для дезинфекции рук сотрудников, в местах общего пользования отсутствовали антисептики.

Помимо того, администрация не организовала контроль за прохождением тестирования на COVID-19 сотрудниками клининговой компании, осуществляющей уборку в зданиях.

«Не был усилен дезинфекционный режим, не приняты меры социального разобщения в коллективе, включая временное прекращение работы и переход сотрудников на дистанционный режим работы», — цитирует издание данные ведомства.

На данный момент проведены противоэпидемические мероприятия, определён круг контактных лиц заболевших, он составил 75 человек.

Ране вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.