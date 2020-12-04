В музее-заповеднике «Царицыно» выявлены нарушения мер по профилактике коронавируса

Короткая ссылка
В Москве Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в музее-заповеднике «Царицыно», среди сотрудников зафиксировано несколько случаев заболевания.
В музее-заповеднике «Царицыно» выявлены нарушения мер по профилактике коронавируса
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

В ходе проверки было установлено, что не были представлены документы о техническом обслуживании и эффективности работы системы вентиляции и не созданы условия для дезинфекции рук сотрудников, в местах общего пользования отсутствовали антисептики.

Помимо того, администрация не организовала контроль за прохождением тестирования на COVID-19 сотрудниками клининговой компании, осуществляющей уборку в зданиях.

«Не был усилен дезинфекционный режим, не приняты меры социального разобщения в коллективе, включая временное прекращение работы и переход сотрудников на дистанционный режим работы», — цитирует издание данные ведомства.

На данный момент проведены противоэпидемические мероприятия, определён круг контактных лиц заболевших, он составил 75 человек.

Ране вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить