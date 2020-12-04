В Кремле заявили об отсутствии решений по назначению Чубайса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока каких-либо подписанных главой государства документов по назначению Анатолия Чубайса на ту или иную должность не было.

Песков ответил на вопрос, остаётся ли Чубайс в списке политиков, на которых рассчитывают в Кремле, или он может заняться личными проектами.

«Любой человек при желании может заняться личными проектами. А на этот вопрос может ответить лишь президент. Пока каких-либо подписанных им документов по назначению Чубайса не было», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Сергею Куликову возглавить «Роснано».

После этого правительство предписало досрочно снять Чубайса с должности главы «Роснано» и назначить на этот пост Куликова.

В Кремле, комментируя уход Чубайса с должности, заявили, что это объясняется естественным ротационным процессом.