В Москве закупили специальное оборудование для хранения вакцины

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В Москве закуплено специальное медицинское оборудование для транспортировки и хранения вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, его поставили во все центры вакцинации.
В Москве закупили специальное оборудование для хранения вакцины
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, вакцина является уникальным и очень сложным медицинским препаратом, транспортировка и хранение которого допускается при температуре не выше -18 °С.

Она отметила, что пришлось «отработать до деталей соблюдение холодовой цепочки, которая предполагает доставку вакцины в специальных машинах в специальных термоконтейнерах и последующее хранение на уровне учреждений, на уровне пунктов вакцинации в специальных медицинских морозильниках».

По словам Раковой, «на всей логистической цепочке обеспечивается соблюдение холодовой цепи благодаря специализированным датчикам, которые позволяют оценить, что ни на каком этапе требования не нарушены».

«Для этого мы закупили специализированное медицинское морозильное оборудование, оснастили им все центры вакцинации и даже построили специальную морозилку, которая позволяет нам большие массы вакцины — более миллиона — хранить», — заявила она.

Ранее в Москве началась запись на прививку от COVID-19 для врачей и учителей.

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