В Москве 273 участника пострегистрационных испытаний вакцины заболели COVID-19

В Москве коронавирусной инфекцией заболели 273 участника пострегистрационных испытаний вакцины от COVID-19, это 1,5% от общего числа привитых. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила заммэра города Анастасия Ракова.

По её словам, в Москве обе дозы вакцины получили более 20 тыс. человек в рамках пострегистрационных клинических исследований.

«На сегодняшний день мы отфиксировали всего лишь 273 заболевших, это 1,5% от привитых, учитывая, что большая часть людей получала плацебо. Кто из них получал плацебо, мы на сегодняшний день не знаем», — сказала она.

Как отметила Ракова, эти цифры «сами за себя говорят об эффективности данной вакцины».

Ранее в Москве началась запись на прививку от COVID-19 для врачей и учителей.