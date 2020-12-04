В Москве 273 участника пострегистрационных испытаний вакцины заболели COVID-19
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По её словам, в Москве обе дозы вакцины получили более 20 тыс. человек в рамках пострегистрационных клинических исследований.
«На сегодняшний день мы отфиксировали всего лишь 273 заболевших, это 1,5% от привитых, учитывая, что большая часть людей получала плацебо. Кто из них получал плацебо, мы на сегодняшний день не знаем», — сказала она.
Как отметила Ракова, эти цифры «сами за себя говорят об эффективности данной вакцины».
Ранее в Москве началась запись на прививку от COVID-19 для врачей и учителей.