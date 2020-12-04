В Оренбургской области прокомментировали результаты тестирования на антитела к COVID-19 среди 11-классников, педагогов и работников предприятий.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные регионального Минздрава.

Исследования выявили коллективный иммунитет до 50—52%.

«Принимая решения по изменениям режима ограничений, мы учитываем не только текущую ситуацию с распространением заболевания, но и результаты исследований. И то, насколько люди ответственно относятся к соблюдению требований безопасности», — цитирует издание губернатора Дениса Паслера.

Он добавил, что современный метод ИФА позволяет выявить длительные антитела к коронавирусу, которые и определяют иммунитет. Наличие антител — это сформированный иммунный ответ.

Всего в три лаборатории поступило более 5 тыс. материалов для исследований. Врачи обследовали более 2,2 тыс. выпускников в 13 муниципальных образованиях области. Средний уровень коллективного иммунитета в этой группе составил 38%. Среди работников крупных предприятий — 51%.

Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.