В Прикамье рассказали о проведении дней донора

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В Прикамье рассказали о проведении дней донора. Выездные бригады будут развёрнуты в 16 городах края, донорам увеличат выплаты.
В Прикамье рассказали о проведении дней донора
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные администрации города.

«Вижу, что Пермская краевая служба переливания крови испытывает потребность в донорах. Впереди продолжительные праздники, и, как ожидается, вопрос станет более актуальным. Поэтому поручаю на весь декабрь, с 1 по 31 декабря, увеличить выплаты донорам крови на 311 рублей — до 1000 рублей», — цитирует издание губернатора Дмитрия Махонина.

По его мнению, это позволит создать необходимый резерв крови для оказания медицинской помощи.

Ранее телеканал «360» сообщал, что жители Московской области помогли региону подготовить не менее 52 тонн донорской крови с начала 2020 года. За десять месяцев донорами стали 42 тыс. человек.

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