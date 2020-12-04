В Мурманске прокомментировали ситуацию с поставкой вакцины «Спутник V»
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Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба.
«По использованию первой партии вакцины мы получили хорошие результаты. Титр защитных иммуноглобулинов у тех, кто привился, сравним с теми, кто переболел коронавирусной инфекцией в средней степени тяжести. Я сравнивал свои данные после перенесённой ковидной пневмонии и значения антител медработников, которые сделали прививку. Их цифры или выше, или такие же», — цитирует издание министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в подмосковном Одинцове прокомментировали данные о старте прививочной кампании от COVID-19. Начали вакцинировать врачей.