В Петербурге за сутки провели более 41 тысячи тестов на COVID-19

В Санкт-Петербурге за сутки провели 41 108 тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на данные пресс-службы Смольного.

Под медицинским наблюдением находятся 2172 человека, из них 48 — в обсерваторе, 1506 — контактные, 618 — на самоизоляции.

По номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 2625 раз.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом.