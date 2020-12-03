В Петербурге за сутки провели более 41 тысячи тестов на COVID-19
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Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на данные пресс-службы Смольного.
Под медицинским наблюдением находятся 2172 человека, из них 48 — в обсерваторе, 1506 — контактные, 618 — на самоизоляции.
По номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 2625 раз.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом.