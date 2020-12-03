В Петербурге за время пандемии умерли пять беременных с коронавирусом

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В Санкт-Петербурге за время пандемии коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти пяти беременных женщин, сообщила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям городского комитета по здравоохранению Яна Панютина.
В Петербурге за время пандемии умерли пять беременных с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Комитет по здравоохранению зарегистрировал пять официальных случаев, где основной причиной смерти (беременных женщин. — RT) явилась коронавирусная инфекция», — цитирует её ТАСС.

Кроме того, в одном из этих случаев новорождённого также не удалось спасти, так как ситуация развивалась быстро и критично.

В ноябре в Центре по контролю и профилактике заболеваний США назвали беременность фактором, который вдвое увеличивает риск летального исхода при заболевании COVID-19.

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