В Петербурге за время пандемии умерли пять беременных с коронавирусом
- © Илья Питалев
- РИА Новости
«Комитет по здравоохранению зарегистрировал пять официальных случаев, где основной причиной смерти (беременных женщин. — RT) явилась коронавирусная инфекция», — цитирует её ТАСС.
Кроме того, в одном из этих случаев новорождённого также не удалось спасти, так как ситуация развивалась быстро и критично.
В ноябре в Центре по контролю и профилактике заболеваний США назвали беременность фактором, который вдвое увеличивает риск летального исхода при заболевании COVID-19.