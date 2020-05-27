В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом

В Санкт-Петербурге умерла инфицированная коронавирусной инфекцией COVID-19 беременная женщина, ребёнка также не удалось спасти.

«Есть одна умершая беременная женщина. У кого-то (после инфицирования) разворачивается клиническая картина средней и тяжёлой степени, а кто-то проходит как вирусоноситель, то есть бессимптомно. У этой женщины была яркая клиническая картина», — приводит ТАСС слова главного врача роддома №18 Галины Гриненко.

Она отметила, что причины смерти выясняет городская врачебная комиссия.

По последним данным, в Петербурге выявили 14 463 случая инфицирования коронавирусом, по этому показателю город занимает третье место в России.

25 мая сообщалось, что в России коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у более 2 тыс. беременных женщин, свыше 800 из них проживают в Москве.