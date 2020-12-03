В Ленобласти задержана зампред комитета соцзащиты по делу о растрате
- РИА Новости
«В рамках расследования уголовного дела по факту растраты бюджетных средств... Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов... задержана заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области», — говорится в сообщении.
Задержанная подозревается в организации растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения.
По версии следствия, подозреваемая поручила бывшему директору Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов растратить бюджетные средства в размере 1 600 000 рублей для приобретения более 500 билетов в театр.
При этом было установлено, что услугой воспользовались лица, не содержащиеся в доме-интернате.
Ранее Басманный суд Москвы избрал аудитору Счётной палаты, экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню, подозреваемому в присвоении бюджетных денег, меру пресечения в виде запрета определённых действий.