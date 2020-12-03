В Самаре отменили массовые мероприятия на Новый год из-за коронавируса
- Pixabay
«Крупных массовых мероприятий на территории городского объекта в связи с эпидемиологической ситуацией проводить не планируется», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
В то же время в городе планируют создать условия для активного отдыха на свежем воздухе и прогулок.
Ранее сообщалось, что в Самарской области построят два госпиталя для пациентов с COVID-19.
С начала ноября в регионе действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.