Самарская область из-за COVID-19 вводит режим самоизоляции для пожилых

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В Самарской области вводят режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Такое решение было принято региональным оперштабом по борьбе с COVID-19.
Самарская область из-за COVID-19 вводит режим самоизоляции для пожилых
  • РИА Новости

«В Самарской области вводится режим обязательной самоизоляции для граждан 65+ и лиц, имеющих хронические заболевания. Такое решение принял оперативный штаб», — приводит РИА Новости сообщение областного правительства.

По данным на 3 ноября, в Самарской области за сутки выявили 183 случая инфицирования COVID-19.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Адыгее до конца ноября продлили режим самоизоляции работающим гражданам старше 65 лет.

Как заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьёв, режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Подмосковье обязателен с 2 ноября.

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