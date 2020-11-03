Самарская область из-за COVID-19 вводит режим самоизоляции для пожилых

В Самарской области вводят режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Такое решение было принято региональным оперштабом по борьбе с COVID-19.

РИА Новости

«В Самарской области вводится режим обязательной самоизоляции для граждан 65+ и лиц, имеющих хронические заболевания. Такое решение принял оперативный штаб», — приводит РИА Новости сообщение областного правительства. По данным на 3 ноября, в Самарской области за сутки выявили 183 случая инфицирования COVID-19. Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Адыгее до конца ноября продлили режим самоизоляции работающим гражданам старше 65 лет. Как заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьёв, режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Подмосковье обязателен с 2 ноября.