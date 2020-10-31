В Подмосковье режим самоизоляции для пожилых будет обязательным

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Подмосковье станет обязательным с 2 ноября.
В Подмосковье режим самоизоляции для пожилых будет обязательным
  • РИА Новости

«Самая сложная ситуация на койках — это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше, поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома, а с понедельника мы введём это обязательно», — приводит ТАСС слова Воробьёва.

Он добавил, что жители региона старше 65 лет смогут ходить в магазин и на прогулки, а их транспортные карты блокировать не будут.

Ранее сообщалось, что обязательную самоизоляцию ввели для пожилых людей в Тамбовской области.

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