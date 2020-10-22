Обязательную самоизоляцию ввели для пожилых людей в Тамбовской области

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Власти Тамбовской области вводят обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.
Обязательную самоизоляцию ввели для пожилых людей в Тамбовской области
  • РИА Новости

«С 23 октября для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих следующие заболевания: эндокринной системы — инсулинозависимый сахарный диабет, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы — хроническую болезнь почек III—V стадии, трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации — вводится обязательный режим самоизоляции», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации региона.

Отмечается, что ранее режим самоизоляции для них носил рекомендательный характер.

Исключение разрешено сделать для выхода за продуктами, выноса мусора, выгула животных, занятий спортом на свежем воздухе. 

Ранее в Оренбургской области продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

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