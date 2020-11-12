В Самарской области рассказали об увеличении числа коек для пациентов с COVID-19

В Самарской области терапевтический корпус клиники СамГМУ перепрофилируют под госпиталь для пациентов с COVID-19. К концу ноября в регионе будет порядка 7 тыс. мест для таких больных.

Об этом информирует сайт sova.info со ссылкой на заявление председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова, которое он сделал 11 ноября на заседании думского комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, где обсуждалась организация медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией в регионе.

Кроме того, пациентов с коронавирусом начали отправлять на реабилитацию. В настоящее время пациенты долечиваются в двух здравницах региона, где подготовлены почти 300 коек, — в санатории «Можайский» и медицинском реабилитационном центре «Сергиевские минеральные воды».

По сообщениям портала URA.RU, в Кургане заработал единый центр респираторной поддержки пациентов с коронавирусом.