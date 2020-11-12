В Самарской области рассказали об увеличении числа коек для пациентов с COVID-19

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В Самарской области терапевтический корпус клиники СамГМУ перепрофилируют под госпиталь для пациентов с COVID-19. К концу ноября в регионе будет порядка 7 тыс. мест для таких больных.
В Самарской области рассказали об увеличении числа коек для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт sova.info со ссылкой на заявление председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова, которое он сделал 11 ноября на заседании думского комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, где обсуждалась организация медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией в регионе.

Кроме того, пациентов с коронавирусом начали отправлять на реабилитацию. В настоящее время пациенты долечиваются в двух здравницах региона, где подготовлены почти 300 коек, — в санатории «Можайский» и медицинском реабилитационном центре «Сергиевские минеральные воды».

По сообщениям портала URA.RU, в Кургане заработал единый центр респираторной поддержки пациентов с коронавирусом.

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