В Татарстане рассказали о ситуации с поставками вакцины от коронавируса

Первая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» в размере около 3,7 тыс. доз поступит в Татарстан на следующей неделе.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Минздрава Республики Татарстан.

«40 медучреждений Татарстана будут проводить вакцинирование от коронавируса. Прививку будут делать на добровольной основе», — цитирует издание заместителя премьер-министра РТ Лейлу Фазлееву.

Ранее стало известно, что в Центральный военный округ (ЦВО) поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, начата вакцинация личного состава.