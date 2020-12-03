В Татарстане рассказали о ситуации с поставками вакцины от коронавируса

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Первая партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» в размере около 3,7 тыс. доз поступит в Татарстан на следующей неделе.
В Татарстане рассказали о ситуации с поставками вакцины от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Минздрава Республики Татарстан.

«40 медучреждений Татарстана будут проводить вакцинирование от коронавируса. Прививку будут делать на добровольной основе», — цитирует издание заместителя премьер-министра РТ Лейлу Фазлееву.

Ранее стало известно, что в Центральный военный округ (ЦВО) поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, начата вакцинация личного состава.

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