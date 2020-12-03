Минюст предложил убрать из городов колонии и СИЗО
- РИА Новости
По его словам, у Минюста большие планы по оптимизации деятельности ФСИН, в результате которой учреждения службы должны получить «определённое преображение».
«У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, их суть состоит в том, что нужно выносить из городов, из населённых пунктов эти учреждения», — сказал Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что цель инициативы — оптимизировать всё и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от людей, сформировав для этого отдельные площадки.
В октябре сообщалось о планах ликвидировать тюремные кол-центры.
Директор ФСИН Александр Калашников в интервью RT рассказал, как сегодня работает тюремная служба. По его словам, ему хотелось бы, чтобы со временем структура рассматривалась не как карательный орган, а как гражданский институт.