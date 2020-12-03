Минюст предложил убрать из городов колонии и СИЗО

Министерство юстиции разрабатывает пилотный проект, чтобы убрать из российских городов все колонии и СИЗО. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.

По его словам, у Минюста большие планы по оптимизации деятельности ФСИН, в результате которой учреждения службы должны получить «определённое преображение».

«У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, их суть состоит в том, что нужно выносить из городов, из населённых пунктов эти учреждения», — сказал Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что цель инициативы — оптимизировать всё и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от людей, сформировав для этого отдельные площадки.

В октябре сообщалось о планах ликвидировать тюремные кол-центры.

Директор ФСИН Александр Калашников в интервью RT рассказал, как сегодня работает тюремная служба. По его словам, ему хотелось бы, чтобы со временем структура рассматривалась не как карательный орган, а как гражданский институт.