Минюст предложил убрать из городов колонии и СИЗО

Короткая ссылка
Министерство юстиции разрабатывает пилотный проект, чтобы убрать из российских городов все колонии и СИЗО. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.
Минюст предложил убрать из городов колонии и СИЗО
  • РИА Новости

По его словам, у Минюста большие планы по оптимизации деятельности ФСИН, в результате которой учреждения службы должны получить «определённое преображение».

«У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, их суть состоит в том, что нужно выносить из городов, из населённых пунктов эти учреждения», — сказал Чуйченко в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что цель инициативы — оптимизировать всё и убрать действительность, связанную с лишением свободы, от людей, сформировав для этого отдельные площадки.

В октябре сообщалось о планах ликвидировать тюремные кол-центры.

Директор ФСИН Александр Калашников в интервью RT рассказал, как сегодня работает тюремная служба. По его словам, ему хотелось бы, чтобы со временем структура рассматривалась не как карательный орган, а как гражданский институт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить