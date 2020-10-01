«Коммерсантъ» узнал о планах ФСИН ликвидировать тюремные кол-центры

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подготовила план по борьбе с подпольными кол-центрами в тюрьмах и колониях. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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РИА Новости