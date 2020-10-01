«Коммерсантъ» узнал о планах ФСИН ликвидировать тюремные кол-центры
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- РИА Новости
Как отмечается, ведомство намерено предложить стратегию на ближайшем заседании Совбеза России.
По словам собеседника издания, ФСИН планирует запросить из бюджета около 3 млрд рублей, чтобы установить высокотехнологичное оборудование, которое будет глушить сигнал сотовых операторов.
«Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех», — рассказал топ-менеджер «Ростеха».
В феврале сообщалось о подготовке справочников о правах заключённых для осуждённых и их родственников.