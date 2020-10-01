«Коммерсантъ» узнал о планах ФСИН ликвидировать тюремные кол-центры

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подготовила план по борьбе с подпольными кол-центрами в тюрьмах и колониях. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Коммерсантъ» узнал о планах ФСИН ликвидировать тюремные кол-центры
  • © Иван Руднев
  • РИА Новости

Как отмечается, ведомство намерено предложить стратегию на ближайшем заседании Совбеза России.

По словам собеседника издания, ФСИН планирует запросить из бюджета около 3 млрд рублей, чтобы установить высокотехнологичное оборудование, которое будет глушить сигнал сотовых операторов.

«Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех», — рассказал топ-менеджер «Ростеха».

В феврале сообщалось о подготовке справочников о правах заключённых для осуждённых и их родственников.

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