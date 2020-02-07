ФСИН подготовила справочники о правах заключённых для осуждённых и их родственников

ФСИН России издала брошюры «Права и обязанности осуждённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях» и «Права и обязанности лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах».

Как сообщил заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый, над брошюрами работали около года, собирая вопросы, которые волнуют заключённых и их родственников, о правилах жизни в тюрьмах и колониях.

Например, в брошюрах объясняется, почему в передачах ломаются сигареты и как проводить в СИЗО религиозные обряды.

Рудый рассказал, что брошюры распространят по местам заключениям — для каждого учреждения отпечатают отдельный тираж.

Текст уже разместили на официальном сайте ФСИН России в разделе «Для родственников осуждённых».

Генерал-лейтенант отметил, что часть тиража планируется распространить среди правозащитников и общественных организаций, чтобы повысить их уровень правовой грамотности и усилить общественный контроль.

Это уже второе подобное издание. Первая брошюра на эту тему была издана ФСИН порядка десяти лет назад. За это время ряд правовых норм успел измениться, поэтому понадобилась новая версия.