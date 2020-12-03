В Подмосковье рассказали о привлечении транспортных компаний для перевозки медиков

В Подмосковье рассказали о работе транспортных компаний во время пандемии, было выделено 830 автобусов для перевозки медиков и пациентов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные пресс-службы Минтранса региона.

Также были переоборудованы автобусы малого класса для транспортировки пациентов, у которых коронавирусная болезнь протекает в лёгкой форме.

«С начала апреля было перевезено более 233 тыс. медиков и свыше 17,2 тыс. пациентов. За последнюю неделю спрос на транспортные средства возрос — перевозчики предоставили уже 830 автобусов для помощи врачам», — цитирует издание первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры области Анну Кротову.

Автобусы с наклейками «Мы помогаем врачам» ежедневно в 52 городских округах перевозят порядка 1,7 тыс. врачей. Перевозка организована к 77 больницам региона.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее на закупку 15 машин для республиканской станции скорой помощи потрачено 48 млн рублей из федерального бюджета.