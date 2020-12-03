В России нет планов заменить очное обучение в школах дистанционкой
- РИА Новости
«Ещё раз подчёркиваю, потому что во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет… Никогда мы не откажемся от традиционной системы образования», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют переводить учеников с 1-го по 5-й класс на дистанционное обучение.
Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с Nation News рассказал, как подготовить ребёнка к дистанционному обучению.