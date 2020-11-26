В Москве не планируют переводить младшие классы на дистанционку

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют переводить учащихся с первого по пятый класс на дистанционное обучение.
В Москве не планируют переводить младшие классы на дистанционку
  • РИА Новости

«У нас нет планов перевода с первого по пятый класс на дистанционку, продолжают учиться очно. Хотя высказываются такие просьбы от родителей», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Собянина, учащиеся младших классов относятся к зоне риска в меньшей степени, «потому что чем младше дети, тем меньше они болеют». 

Ранее Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 среди старшеклассников снизилась в два раза.

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