В Госдуме оценили слова Столтенберга о «военной мощи России в Крыму»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия «продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму».

«То, что заявляют наши западные партнёры, прямо связано с их позицией непринятия реальности и выбора крымчан. Думаю, что такого рода заявлений мы услышим ещё немало», — считает депутат.

Он отметил, что для проведения и «дальнейшего ужесточения санкционной политики нужны какие-то аргументы».

«Всё это нужно объяснять западному обывателю... Потому что военные и околовоенные расходы требуют бюджетных средств, а всё это в конечном итоге средства налогоплательщиков... А когда военные расходы оказываются немаленькими, нужно назвать источник угроз, который этих расходов требует. По давно сложившейся традиции «российская военная угроза» считается одним их самых железобетонных аргументов, которые и позволяют осуществлять внешнюю экспансионистскую политику странам Запада. Так что ничего нового мы в этом смысле не услышали», — заключил Новиков.

Ранее Столтенберг заявил о наращивании Россией военной мощи в Крыму.

Он добавил, что «НАТО отвечает на это усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе».