В Хабаровском крае началось рассмотрение дела о гибели детей в лагере

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Солнечный районный суд Хабаровского края начал рассмотрение уголовного дела о гибели детей в результате пожара в палаточном лагере горнолыжного комплекса «Холдоми». Об этом ТАСС сообщили в суде.
В Хабаровском крае началось рассмотрение дела о гибели детей в лагере
  • РИА Новости

«Началось рассмотрение дела в отношении Бурлакова Виталия Геннадьевича, Кузнецова Максима Геннадьевича, Новгородцева Эдуарда Владимировича», — сказал представитель суда.

19 октября стало известно, что следователи завершили расследование уголовного дела о гибели детей в июле 2019 года при пожаре в лагере «Холдоми».

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл ночью 23 июля, сгорело более 20 палаток. Четверо детей погибли.

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