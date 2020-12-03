В Хабаровском крае началось рассмотрение дела о гибели детей в лагере

Солнечный районный суд Хабаровского края начал рассмотрение уголовного дела о гибели детей в результате пожара в палаточном лагере горнолыжного комплекса «Холдоми». Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Началось рассмотрение дела в отношении Бурлакова Виталия Геннадьевича, Кузнецова Максима Геннадьевича, Новгородцева Эдуарда Владимировича», — сказал представитель суда.

19 октября стало известно, что следователи завершили расследование уголовного дела о гибели детей в июле 2019 года при пожаре в лагере «Холдоми».

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл ночью 23 июля, сгорело более 20 палаток. Четверо детей погибли.