В Хабаровском крае началось рассмотрение дела о гибели детей в лагере
- РИА Новости
«Началось рассмотрение дела в отношении Бурлакова Виталия Геннадьевича, Кузнецова Максима Геннадьевича, Новгородцева Эдуарда Владимировича», — сказал представитель суда.
19 октября стало известно, что следователи завершили расследование уголовного дела о гибели детей в июле 2019 года при пожаре в лагере «Холдоми».
Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл ночью 23 июля, сгорело более 20 палаток. Четверо детей погибли.