В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в здании в центре Москве

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Открытое горение в закрытом на реконструкцию административном здании на улице Дурова в Москве ликвидировано. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения в здании в центре Москве
  • РИА Новости

«В 04:50 поступило сообщение о пожаре в административном здании по адресу: улица Дурова, дом 26, строение 5... В 05:33 открытое горение ликвидировано», — приводит РИА Новости сообщение.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 30 кв. м. В связи с ЧП эвакуированы 20 человек.

Ранее стало известно, что в результате пожара в частном доме города Новотроицк Оренбургской области пострадала женщина и погибли трое детей.

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