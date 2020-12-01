Корпус МПГУ в Москве эвакуировали из-за задымления

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Корпус Московского педагогического государственного университета (МПГУ) эвакуировали из-за задымления.
Корпус МПГУ в Москве эвакуировали из-за задымления
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«В 12:45 мск поступило сообщение о задымлении по адресу: проспект Вернадского, 88. Установлено, что наблюдается незначительное задымление на первом этаже административного здания, в целях безопасности люди выводятся на улицу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МЧС.

По этому адресу находится один из корпусов МПГУ.

Пожарные ведут поиски источника дыма. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье эвакуировали дом престарелых из-за задымления.

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