В Подмосковье эвакуировали дом престарелых из-за задымления

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Из дома престарелых в посёлке Ильинском в подмосковном Раменском эвакуировали 56 человек из-за задымления в электрощитовой, сообщили в областном главке МЧС России.
В Подмосковье эвакуировали дом престарелых из-за задымления
  • © РИА Новости / Александр Кожохин

«В доме престарелых «Доброта» в посёлке Ильинском... идёт чёрный дым из подвала. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в электрощитовой в подвальном помещении», — приводит сообщение РИА Новости.

По предварительным данным, произошло короткое замыкание.

Из здания эвакуированы 56 человек, погибших и пострадавших нет.

В мае сообщалось, что сотрудники МЧС России с начала года выявили 165 домов для престарелых с нарушениями требований пожарной безопасности.

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