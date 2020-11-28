В Подмосковье эвакуировали дом престарелых из-за задымления
- © РИА Новости / Александр Кожохин
«В доме престарелых «Доброта» в посёлке Ильинском... идёт чёрный дым из подвала. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в электрощитовой в подвальном помещении», — приводит сообщение РИА Новости.
По предварительным данным, произошло короткое замыкание.
Из здания эвакуированы 56 человек, погибших и пострадавших нет.
В мае сообщалось, что сотрудники МЧС России с начала года выявили 165 домов для престарелых с нарушениями требований пожарной безопасности.