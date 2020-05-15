МЧС рассказало о нарушениях требований пожарной безопасности в домах престарелых

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Сотрудники МЧС России с начала года выявили 165 домов для престарелых с нарушениями требований пожарной безопасности.
МЧС рассказало о нарушениях требований пожарной безопасности в домах престарелых
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на запрос агентства.

«В текущем году надзорными органами МЧС России проведено порядка 1 тыс. проверок противопожарного состояния домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологических и геронтопсихиатрических центров... в ходе которых выявлено 165 учреждений с нарушениями требований пожарной безопасности», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что среди наиболее распространённых нарушений — захламлённые пути эвакуации, отсутствие или неисправность некоторых систем противопожарной защиты.

Ранее сообщалось, что МЧС России из-за эпидемии коронавирусной инфекции сократило на 70% число плановых проверок пожарной безопасности объектов малого и среднего бизнеса.

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