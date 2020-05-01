МЧС России сократило на 70% плановые проверки пожарной безопасности

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МЧС России из-за эпидемии коронавирусной инфекции сократило на 70% число плановых проверок пожарной безопасности объектов малого и среднего бизнеса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
МЧС России сократило на 70% плановые проверки пожарной безопасности
  • РИА Новости

«За последние два месяца плановые проверки контрольно-надзорных органов МЧС России сократились на 70%. В основном это коснулось субъектов малого и среднего предпринимательства», — отметили в министерстве.

Там пояснили, что особенности проведения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности связаны с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с постановлением правительства плановые проверки приостановлены до конца года.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало рекомендации спасателей о том, как помочь детям избежать стресса при режиме самоизоляции.

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