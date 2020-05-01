МЧС России сократило на 70% плановые проверки пожарной безопасности
- РИА Новости
«За последние два месяца плановые проверки контрольно-надзорных органов МЧС России сократились на 70%. В основном это коснулось субъектов малого и среднего предпринимательства», — отметили в министерстве.
Там пояснили, что особенности проведения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности связаны с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции.
В соответствии с постановлением правительства плановые проверки приостановлены до конца года.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало рекомендации спасателей о том, как помочь детям избежать стресса при режиме самоизоляции.