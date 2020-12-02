Три ребёнка погибли при пожаре в Оренбургской области

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В результате пожара в частном доме города Новотроицк Оренбургской области пострадала женщина и погибли трое детей.
Три ребёнка погибли при пожаре в Оренбургской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«Из горящего дома пожарные вынесли троих детей в возрасте двух, трёх и шести лет и женщину 30 лет, находившихся в бессознательном состоянии... проводились реанимационные мероприятия. К сожалению, дети не выжили», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что женщина была госпитализирована.

Ранее «Реальное время» сообщало, что один человек погиб и четверо пострадали в результате пожара в частном доме в Татарстане.

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