Три ребёнка погибли при пожаре в Оренбургской области

В результате пожара в частном доме города Новотроицк Оренбургской области пострадала женщина и погибли трое детей.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«Из горящего дома пожарные вынесли троих детей в возрасте двух, трёх и шести лет и женщину 30 лет, находившихся в бессознательном состоянии... проводились реанимационные мероприятия. К сожалению, дети не выжили», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что женщина была госпитализирована.

Ранее «Реальное время» сообщало, что один человек погиб и четверо пострадали в результате пожара в частном доме в Татарстане.