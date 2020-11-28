Один человек погиб в результате пожара в сауне в Новосибирске

В сауне в здании двухэтажной гостиницы в Новосибирске произошёл пожар, в результате которого погибла женщина 1994 года рождения, сообщили в региональном МЧС России.

«В 08:13 (04:13 мск. — RT) пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщения о пожаре, частная двухэтажная гостиница в подвальном помещении... на воздух была эвакуирована женщина без признаков жизни», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Из здания были спасены четверо, ещё шесть человек эвакуировались самостоятельно.

Очаг пожара находился в парильной, возгорание было ликвидировано на площади 20 кв. м.

Старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова сообщила, что на момент возникновения пожара, по предварительным данным, девушка 1994 года рождения находилась на втором этаже, однако затем спустилась в парильную помочь находившимся там людям, в результате чего задохнулась.

Ранее «Реальное время» передавало, что один человек погиб и четверо пострадали в результате пожара в частном доме в Татарстане.