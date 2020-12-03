С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2» с системой «Гонец-М»
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«Боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с блоком космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — приводит РИА Новости фрагмент текста.
Уточняется, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.
26 октября сообщалось, что спутник нового поколения ГЛОНАСС-К вывели на расчётную орбиту.