С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2» с системой «Гонец-М»

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» и аппаратом в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.
С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2» с системой «Гонец-М»
  • globallookpress.com

«Боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлён пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с блоком космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — приводит РИА Новости фрагмент текста.

Уточняется, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

26 октября сообщалось, что спутник нового поколения ГЛОНАСС-К вывели на расчётную орбиту.

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