С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2» с системой «Гонец-М»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» и аппаратом в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.

globallookpress.com