«ГЛОНАСС-К» вышел на расчётную орбиту

Спутник нового поколения «ГЛОНАСС-К» был вывыеден на расчётную орбиту, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Стартовавшая в воскресенье, 25 октября, в 22 часа 08 минут с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1Б» в установленное время успешно вывела на расчётную орбиту российский навигационный космический аппарат «ГЛОНАСС-К», — цитирует РИА Новости ведомство.

Отмечается, что в 22:19 разгонный блок «Фрегат» со спутником отделились от третьей ступени «Союза».

Ранее с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «ГЛОНАСС-К».