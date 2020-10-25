С Плесецка стартовал «Союз-2» со спутником «ГЛОНАСС-К» 

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «ГЛОНАСС-К». Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

«25 октября в 22:08 с пусковой установки четвёртой площадки 43-го государственного испытательного космодрома Министерства обороны России (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил проведён успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «ГЛОНАСС-К», — приводит РИА Новости сообщение.

14 октября корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа: космонавтами «Роскосмоса» Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также астронавтом NASA Кэтлин Рубинс — впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд по скорости полёта к станции.

Он занял чуть больше трёх часов.