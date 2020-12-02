На Ставрополье рассказали об организации новогодних ёлок в школах и детсадах
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление пресс-службы главы региона.
Как отметил губернатор Владимир Владимиров, участие детей в ёлках — исключительно добровольное.
«Если кто-то не хочет, чтобы его ребёнок посещал такое мероприятие, то так и должно быть», — сказал он.
Одновременно стать участниками праздника смогут только дети из одного класса школы или из одной группы детсада.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом.