На Ставрополье рассказали об организации новогодних ёлок в школах и детсадах

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В Ставропольском крае родители не смогут посетить новогодние мероприятия в школах и детсадах из-за пандемии.
На Ставрополье рассказали об организации новогодних ёлок в школах и детсадах
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на управление пресс-службы главы региона.

Как отметил губернатор Владимир Владимиров, участие детей в ёлках — исключительно добровольное.

«Если кто-то не хочет, чтобы его ребёнок посещал такое мероприятие, то так и должно быть», — сказал он.

Одновременно стать участниками праздника смогут только дети из одного класса школы или из одной группы детсада.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом.

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