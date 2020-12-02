В школах и ссузах Оренбургской области возобновят очные занятия с 7 декабря

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В Оренбургской области ученики с 5-го по 10-й класс и студенты средних специальных учебных заведений возобновят очные занятия с 7 декабря.
В школах и ссузах Оренбургской области возобновят очные занятия с 7 декабря
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

«Многие родители просили принять такое решение раньше. Но было принципиально важно дождаться результатов контрольного тестирования, которое мы проводили методом ПЦР для выявления бессимптомного носительства вируса у школьников 1—4-х классов», — заявил губернатор Денис Паслер.

Школы по-прежнему должны соблюдать меры профилактики. Ученикам и учителям будут измерять температуру на входе. Классы продолжат заниматься по индивидуальному расписанию.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский политехнический университет (ПНИПУ) отменил госэкзамены из-за ситуации с пандемией.

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