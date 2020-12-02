В школах и ссузах Оренбургской области возобновят очные занятия с 7 декабря

В Оренбургской области ученики с 5-го по 10-й класс и студенты средних специальных учебных заведений возобновят очные занятия с 7 декабря.

Об этом сообщает RIA56.

«Многие родители просили принять такое решение раньше. Но было принципиально важно дождаться результатов контрольного тестирования, которое мы проводили методом ПЦР для выявления бессимптомного носительства вируса у школьников 1—4-х классов», — заявил губернатор Денис Паслер.

Школы по-прежнему должны соблюдать меры профилактики. Ученикам и учителям будут измерять температуру на входе. Классы продолжат заниматься по индивидуальному расписанию.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский политехнический университет (ПНИПУ) отменил госэкзамены из-за ситуации с пандемией.