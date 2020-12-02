Психоаналитик рассказала о причинах страхов
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«Человек всегда боится неизвестного. Самое главное — это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Когда у человека забирают эту уверенность, то возникают страхи», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По её словам, когда у людей нет информации, они лишены возможности анализировать, прогнозировать и планировать.
Как отметила Полянова, любой ресурс имеет особенность истощаться, и когда это происходит, возникают проблемы, в том числе психосоматика.
Ранее психиатр Алексей Казанцев в беседе с Newinform предупредил об опасности апатии.