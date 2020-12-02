В Подмосковье провели более 1 млн тестов на антитела к коронавирусу

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В Подмосковье медики провели более 1 млн исследований на антитела к коронавирусу. В результате у 22,8% обследованных были обнаружены антитела.
В Подмосковье провели более 1 млн тестов на антитела к коронавирусу
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что иммуноферментный анализ крови позволяет определить наличие антител к новому коронавирусу.

«ИФА-диагностика позволяет получить информацию о том, переболел ли пациент коронавирусом ранее — в том числе в бессимптомной форме. Исследование проводится бесплатно (по полису ОМС) и доступно всем жителям Подмосковья», — сообщила глава ведомства Светлана Стригункова.

По сообщениям газеты «Известия», с момента начала пандемии в России было проведено более 77,2 млн тестов на коронавирус.

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