В Подмосковье провели более 1 млн тестов на антитела к коронавирусу
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что иммуноферментный анализ крови позволяет определить наличие антител к новому коронавирусу.
«ИФА-диагностика позволяет получить информацию о том, переболел ли пациент коронавирусом ранее — в том числе в бессимптомной форме. Исследование проводится бесплатно (по полису ОМС) и доступно всем жителям Подмосковья», — сообщила глава ведомства Светлана Стригункова.
По сообщениям газеты «Известия», с момента начала пандемии в России было проведено более 77,2 млн тестов на коронавирус.