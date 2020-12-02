Путин отметил роль военных в борьбе с коронавирусом

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Российский лидер Владимир Путин на открытии многофункциональных центров Минобороны России для лечения больных COVID-19 отметил роль военных в борьбе с коронавирусом.
Путин отметил роль военных в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«Наша армия вновь делом доказывает, что в трудную минуту готова незамедлительно прийти на помощь», — цитирует РИА Новости Путина.

Он сообщил, что «в общей сложности в течение этого непростого года в кратчайшие сроки военные строители Минобороны построят 30 центров для больных коронавирусной инфекцией».

Президент пояснил, что эти центры «возводятся в тех регионах, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, там, где люди действительно ждут помощь».

По его словам, «военные строители и гражданские специалисты на отлично справились с поставленными задачами».

«Все объекты сделаны основательно, с высоким качеством и по графику. Стройка шла практически безостановочно, и днём, и ночью. При этом использовались самые современные проектные и инженерные решения, новейшие технологии и новейшие материалы», — добавил Путин.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в медицинские центры, построенные российскими военными во время эпидемии, поставлено более 116 тыс. единиц медицинского оборудования. 

Согласно данным оперштаба на 2 декабря, в России в течение суток выявили 25 345 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 347 401.

Депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.

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