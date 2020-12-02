В Минобороны заявили о возведении ещё четырёх медцентров военными

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу рассказал президенту России Владимиру Путину по видеосвязи о возведении военными ещё четырёх медицинских центров для борьбы с пандемией.

«Сегодня в соответствии с вашим поручением Министерство обороны передаёт Астраханской области два многофункциональных медицинских центра на 100 мест каждый — в Астрахани и городе Нариманове. Также завершено строительство детского многофункционального медицинского центра на 60 коек в Пскове», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что также был построен многофункциональный медицинский центр военно-морского клинического госпиталя в Североморске на 100 мест со специализированным отделением радиологии.

«Площадь четырёх построенных медицинских центров превышает 28,5 тыс. кв. м. Они полностью готовы к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи», — добавил Шойгу.

Ранее глава Минобороны России заявил, что в вооружённых силах страны началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19.