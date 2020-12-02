В Удмуртии рассказали о стимулирующих выплатах медикам

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В Удмуртии в 2020 году медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, было начислено 1 млрд 156 млн рублей дополнительных выплат стимулирующего характера.
В Удмуртии рассказали о стимулирующих выплатах медикам
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава республики.

С апреля по октябрь текущего года работникам здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь больным коронавирусом, выплачивали стимулирующую доплату в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации.

Выплаты за октябрь получили 9878 человек. Это 2828 врачей, 5372 работника среднего медперсонала, 1548 — младшего медперсонала, 130 водителей.

Из бюджета Удмуртской Республики на стимулирующие выплаты медработникам, не попавшим под действие федеральных постановлений, направили 22,9 млн. руб. Эти выплаты за октябрь получили 612 человек.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о выплатах медикам.

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