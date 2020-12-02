В Госдуме призвали регионы не спешить объявлять 31 декабря выходным днём

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила RT, что регионам пока не стоит торопиться с принятием решения по объявлению 31 декабря выходным днём.

«Вполне обоснованно, когда регион принимает решение о религиозном празднике, когда большую часть населения представляет та или иная религиозная конфессия. Например, Курбан-Байрам объявляется в Адыгее или в Чечне выходным днём. Или точно так же объявляется в Краснодарском крае Радоница — это вполне понятно и обоснованно. Что касается федеральных праздников, общих праздников, на мой взгляд, регионам не стоит торопиться с таким объявлением», — добавила депутат.

Она отметила, что 31 декабря не является праздничным или выходным днём, если не попадает на соответствующий год.

«С учётом того, что 2 января является субботой (выходным днём), этот день перенесён на 31 декабря 2021 года. Мы будем в 2021 году в этот день отдыхать. Если будет так же выпадать праздничный день на выходной, то, конечно, правительство или Государственная дума будет переносить и на 31 декабря его распространять, но пока такого решения не принято на государственном уровне», — пояснила парламентарий.

Ранее в Белгородской области объявили 31 декабря 2020 года выходным днём в регионе.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение об объявлении соответствующей даты выходным днём местные власти принимают самостоятельно.

Он добавил, что официально 31 декабря является рабочим днём.